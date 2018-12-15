Главная реформа Обамы признана неконституционной

Федеральный суд в техасском городе Форт-Уорт объявил неконституционной реформу здравоохранения и защиты пациентов в США , известную как Obamacare. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает Reuters

Судья Рид О'Коннор, принявший это решение, объяснил его упразднением в 2017 году одного из главных положений Obamacare — мандата, обязывающего всех граждан США покупать медицинскую страховку. Сторонники Obamacare намерены обжаловать вердикт в Верховном суде.

Прошлогоднее изменение в налоговых законах отменило выплату штрафа за отсутствие страховки и, тем самым, по мнению О'Коннора, сделало остальную часть реформы недействительной. Признания Obamacare не соответствующей конституции добивалась коалиция из выборных лиц двадцати штатов США.

«Вау, но не удивительно: техасский суд только что признал Obamacare неконституционной. Отличные новости, Америка!» — прокомментировал вердикт президент США Дональд Трамп.