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Трамп повторно назвал своего бывшего адвоката лжецом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 13 декабря 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп после вынесения приговора своему бывшему адвокату Майклу Коэну вновь назвал его лжецом во время личного разговора с соратниками.
После того, как Коэну был вынесен приговор за нарушение законов избирательной кампании, Трамп никак не комментировал ситуацию публично. Однако отмечается, что в частных разговорах он снова назвал своего экс-адвоката лжецом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники CNN.
Отмечается, что прежде Трамп и публично, и в личных беседах неоднократно обвинял Коэна во лжи.
В среду суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сознавшегося в финансовых махинациях и других преступлениях бывшего адвоката американского президента к трем годам заключения.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как Коэн предал Трампа и подвел его под импичмент.
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