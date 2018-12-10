Бутина «сдалась»

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Бутина готова признать свою вину 

Газета.Ru + ещё 17 49 минут назад
Россиянка Мария Бутина, которая была арестована в США по подозрению в шпионаже, готова признать свою вину. Об этом сообщает корреспондент Politico Кайл Чейни.
В тексте документа, приложенном к его посту в твиттере, говорится о том, что защита Бутиной и американская прокуратура подали совместное ходатайство, чтобы назначить слушания по ее сделке со следствием.
Кто такая Мария Бутина?
Это значит, что Бутина может признать свою вину по одному или нескольким пунктам обвинения.
Как отмечается, адвокаты россиянки и прокуроры просят назначить слушания в ближайшее время.
Ранее поступила информация о том, что суд в США сменил адвоката Бутиной.
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