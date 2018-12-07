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Трамп решил назначить Науэрт постпредом в ООН 

News.ru + ещё 43 16 часов назад
Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп решил назначить официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт новым постпредом в ООН. Она сменит на этом посту Никки Хейли.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.
Как писал News.ru, в начале ноября СМИ уже называли Науэрт будущим постпредом Вашингтона в ООН. В октябре представитель США во всемирной организации Никки Хейли подала в отставку. Кандидатами на эту должность, также называли экс-советника по экономическим инвестициям Дину Пауэлл и посла в Канаде Келли Крафт.
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