Трамп решил назначить Науэрт постпредом в ООН

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Как писал News.ru, в начале ноября СМИ уже называли Науэрт будущим постпредом Вашингтона в ООН. В октябре представитель США во всемирной организации Никки Хейли подала в отставку. Кандидатами на эту должность, также называли экс-советника по экономическим инвестициям Дину Пауэлл и посла в Канаде Келли Крафт.