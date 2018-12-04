США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

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США поставили России условие по ДРСМД 

Рамблер + ещё 61 7 часов назад
США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение двух месяцев не вернется к исполнению своих обязательств по соглашению. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил госсекретарь США Майк Помпео.
В течение этого срока США не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под действие соглашения, пообещал Помпео.
Путин предупредил о последствиях отказа США от ДРМСД
«Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это», — добавил он.
Комментируя заявление Майка Помпео, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия передала США все документы, свидетельствующие о неукоснительном выполнении ДРМСД. По его словам, обвинения в нарушении договора необоснованны.
Сенатор также заявил, что в ответ на выход США из соглашения России придется развернуть свои ракеты в европейской части страны.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД необоснованны. Президент подчеркнул, что США давно решили выйти из ДРСМД, поскольку конгресс уже включил расходы на научно-исследовательские работы по таким ракетам в бюджет.
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