США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

США поставили России условие по ДРСМД

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение двух месяцев не вернется к исполнению своих обязательств по соглашению. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В течение этого срока США не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под действие соглашения, пообещал Помпео.

«Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это», — добавил он.

Комментируя заявление Майка Помпео, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия передала США все документы, свидетельствующие о неукоснительном выполнении ДРМСД. По его словам, обвинения в нарушении договора необоснованны.

Сенатор также заявил, что в ответ на выход США из соглашения России придется развернуть свои ракеты в европейской части страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД необоснованны. Президент подчеркнул, что США давно решили выйти из ДРСМД, поскольку конгресс уже включил расходы на научно-исследовательские работы по таким ракетам в бюджет.