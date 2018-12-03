США готовят вторжение в Крым

Американский сенатор призвал отправить к берегам Крыма флот США и корабли НАТО . Так политик отреагировал на украинскую провокацию в Черном море.

Сенатор-республиканец Джон Баррассо похвалил президент Дональда Трампа за то, что тот отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине . Политик также призвал США и НАТО предпринять более решительные действия в ответ на российскую агрессию по отношению к Украине

"Российский лидер — человек, который считается с силой. Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги", — заявил Баррассо.

Помимо отправки к берегам Крыма кораблей, сенатор выступил за организацию дополнительных поставок средств ПВО и противокорабельного оружия на Украину, сообщает РИА Новости

В тоже время Германия выступила категорически против вмешательства НАТО в российско-украинские отношения. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что его страна не отправит военные корабли для обеспечения свободы судоходства в Керченском проливе.

"Я понимаю, какие существуют опасения на Украине, однако мы не хотим милитаризации этого конфликта, мы хотим политического процесса", — сказал глава немецкой дипломатии.

25 ноября три украинских корабля нарушили госграницу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российского границы.

После инцидента на Украине ввели режим военного положения сроком на один месяц. Президент США Дональд Трамп отменил из-за инцидента запланированную и подготовленную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20.