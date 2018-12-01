Почему Трамп снова хочет встретиться с Путиным?

Белый дом предложил Кремлю начать подготовку новой встречи лидеров двух стран. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, решено продолжить рабочий диалог, в том числе с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном . На уточняющий вопрос журналистов, с чьей стороны исходила инициатива таких контактов, Ушаков ответил: «От американцев».

Также стало известно, что 30 ноября Трамп и Путин провели неформальный разговор.

«Президент США и первая леди провели несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами на ужине, включая президента Путина», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным в рамках «большой двадцатки», по официальной причине, из-за инцидента в Керченском проливе. Почему американская сторона вновь начала стремиться к переговорам с российским президентом?

«Он же очень непоследовательный и как политик, и как деятель, то одно говорит, через день другое, потом третье, четвертое, уже сколько раз было. Скорее всего, сначала он к одним представителям своей администрации прислушивается, потом к другим, смотрит, что у него в конгрессе, поэтому его действия иррациональные. За фактически уже два года его нахождения у власти много такого было. Помните заявления по Северной Корее, что чуть ли не войну начнем, потом раз — и будем договариваться с Ким Чен Ыном. И здесь примерно то же самое».

Примечательно, что до того, как Трамп вылетел на саммит в Аргентину , американские СМИ практически в один голос говорили, что после инцидента в Керченском проливе он непременно должен отменить встречу с Путиным. Так в итоге президент США и поступил. Правда, теперь авторитетная Foreign Policy пишет, что Трампу ни в коем случае не стоило отменять переговоры с российским лидером. По мнению издания, Вашингтон упустил возможность поставить Россию на место и объяснить, что подобного поведения в отношении Украины не потерпит.

Что бы ни сделал президент, мейнстримовые американские СМИ все равно его не похвалят, уверен профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков

«От Трампа хотят, чтобы он исчез, чтобы он или умер, или ушел. Чтобы он ни говорил, чтобы он ни делал, его все равно будут атаковать, критиковать и призывать к тому, чтобы он исчез. Совершенно неважно, какая политика проводится администрацией Трампа, он воспринимается как системная угроза, и поэтому его будут бить за самое хорошее решение, даже если элита будет считать, что то, что он делает, это замечательно, они все равно будут с ним бороться. Трамп постарался себя оградить от новых нападок, но это не помогло, что было вполне ожидаемо».

1 декабря Дональд Трамп отменил свою пресс-конференцию на саммите в Буэнос-Айресе в знак уважения семье скончавшегося Джорджа Буша — старшего.

«Мы проведем ее после похорон», — написал президент в Twitter.

Учитывая, что Трамп отменил переговоры не только с Путиным , но и рядом других мировых лидеров, единственное, что осталось в его программе, — встреча с председателем КНР, комментирует политолог Георгий Бовт

Георгий Бовт политолог, журналист «Он прилетал только для встречи с китайским лидером, все остальное ему, грубо говоря, все равно. Он даже на пленарные заседания не ходил, насколько я видел. Общие глобальные проблемы его никогда не интересовали. Америка превыше всего — и все, а с Китаем это будут решающие переговоры, и фондовые рынки, соответственно, либо вздрогнут в понедельник, либо вздохнут с облегчением, в зависимости от того, как они поговорят».

У Путина же повестка в Аргентине довольно насыщенная. Российский лидер провел, в частности, переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Последний предложил Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу. Кроме того, стороны сверили часы по «Турецкому потоку» и другим энергетическим проектам:

Владимир Путин президент Российской Федерации «Совсем недавно мы виделись в Стамбуле и участвовали в очень хорошем мероприятии — завершении строительства „Турецкого потока“, его морской части. Турция еще раз подтвердила независимость своей внешней политики и свою надежность как партнера. Это в интересах наших национальных экономик, в интересах энергобезопасности всей Европы».

Промежуточными итогами саммита в Буэнос-Айресе можно назвать совместную позицию G20 по ВТО . Лидеры всех стран, в том числе Трамп, выступили против протекционизма и торговых ограничений и заявили о необходимости реформирования Всемирной торговой организации. Накануне, в ходе второго рабочего заседания лидеров G20, провести реформу ВТО предлагала Россия.

Что касается ситуации в Керченском проливе, то посредничество в ее разрешении вряд ли возможно, заявили в Кремле. В субботу Меркель на встрече с Путиным выразила желание способствовать разрешению керченского кризиса. В свою очередь, российский лидер подробно рассказал канцлеру ФРГ о керченском инциденте и даже нарисовал схему.