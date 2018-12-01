Почему Трамп снова хочет встретиться с Путиным? 

Белый дом предложил Кремлю начать подготовку новой встречи лидеров двух стран. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, решено продолжить рабочий диалог, в том числе с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном. На уточняющий вопрос журналистов, с чьей стороны исходила инициатива таких контактов, Ушаков ответил: «От американцев».
Также стало известно, что 30 ноября Трамп и Путин провели неформальный разговор.
«Президент США и первая леди провели несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами на ужине, включая президента Путина», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ранее Трамп отменил встречу с Путиным в рамках «большой двадцатки», по официальной причине, из-за инцидента в Керченском проливе. Почему американская сторона вновь начала стремиться к переговорам с российским президентом?
Леонид Гусев, старший научных сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России:
«Он же очень непоследовательный и как политик, и как деятель, то одно говорит, через день другое, потом третье, четвертое, уже сколько раз было. Скорее всего, сначала он к одним представителям своей администрации прислушивается, потом к другим, смотрит, что у него в конгрессе, поэтому его действия иррациональные. За фактически уже два года его нахождения у власти много такого было. Помните заявления по Северной Корее, что чуть ли не войну начнем, потом раз — и будем договариваться с Ким Чен Ыном. И здесь примерно то же самое».
Примечательно, что до того, как Трамп вылетел на саммит в Аргентину, американские СМИ практически в один голос говорили, что после инцидента в Керченском проливе он непременно должен отменить встречу с Путиным. Так в итоге президент США и поступил. Правда, теперь авторитетная Foreign Policy пишет, что Трампу ни в коем случае не стоило отменять переговоры с российским лидером. По мнению издания, Вашингтон упустил возможность поставить Россию на место и объяснить, что подобного поведения в отношении Украины не потерпит.
Что бы ни сделал президент, мейнстримовые американские СМИ все равно его не похвалят, уверен профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:
«От Трампа хотят, чтобы он исчез, чтобы он или умер, или ушел. Чтобы он ни говорил, чтобы он ни делал, его все равно будут атаковать, критиковать и призывать к тому, чтобы он исчез. Совершенно неважно, какая политика проводится администрацией Трампа, он воспринимается как системная угроза, и поэтому его будут бить за самое хорошее решение, даже если элита будет считать, что то, что он делает, это замечательно, они все равно будут с ним бороться. Трамп постарался себя оградить от новых нападок, но это не помогло, что было вполне ожидаемо».
1 декабря Дональд Трамп отменил свою пресс-конференцию на саммите в Буэнос-Айресе в знак уважения семье скончавшегося Джорджа Буша — старшего.
«Мы проведем ее после похорон», — написал президент в Twitter.
Учитывая, что Трамп отменил переговоры не только с Путиным, но и рядом других мировых лидеров, единственное, что осталось в его программе, — встреча с председателем КНР, комментирует политолог Георгий Бовт:
Георгий Бовт политолог, журналист «Он прилетал только для встречи с китайским лидером, все остальное ему, грубо говоря, все равно. Он даже на пленарные заседания не ходил, насколько я видел. Общие глобальные проблемы его никогда не интересовали. Америка превыше всего — и все, а с Китаем это будут решающие переговоры, и фондовые рынки, соответственно, либо вздрогнут в понедельник, либо вздохнут с облегчением, в зависимости от того, как они поговорят».
У Путина же повестка в Аргентине довольно насыщенная. Российский лидер провел, в частности, переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Последний предложил Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу. Кроме того, стороны сверили часы по «Турецкому потоку» и другим энергетическим проектам:
Владимир Путин президент Российской Федерации «Совсем недавно мы виделись в Стамбуле и участвовали в очень хорошем мероприятии — завершении строительства „Турецкого потока“, его морской части. Турция еще раз подтвердила независимость своей внешней политики и свою надежность как партнера. Это в интересах наших национальных экономик, в интересах энергобезопасности всей Европы».
Промежуточными итогами саммита в Буэнос-Айресе можно назвать совместную позицию G20 по ВТО. Лидеры всех стран, в том числе Трамп, выступили против протекционизма и торговых ограничений и заявили о необходимости реформирования Всемирной торговой организации. Накануне, в ходе второго рабочего заседания лидеров G20, провести реформу ВТО предлагала Россия.
Что касается ситуации в Керченском проливе, то посредничество в ее разрешении вряд ли возможно, заявили в Кремле. В субботу Меркель на встрече с Путиным выразила желание способствовать разрешению керченского кризиса. В свою очередь, российский лидер подробно рассказал канцлеру ФРГ о керченском инциденте и даже нарисовал схему.