США связались с Москвой после отмены встречи Трампа и Путина

«Были контакты… Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим (советником президента по нацбезопасности Джоном. — ред) Болтоном», — цитируют СМИ помощника президента России Юрия Ушакова.

Ранее Трамп заявил, что находит нынешнее время не подходящим для встречи с Путиным, подчеркнув, что она обязательно произойдет «в надлежащее время».

Оба лидера находятся в Аргентине на двухдневном саммите. На G20 в Буэнос-Айрес приехали лидеры крупнейших экономик мира.