Американская сторона вышла на контакт с Кремлем после отменившейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Были контакты… Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим (советником президента по нацбезопасности Джоном. — ред) Болтоном», — цитируют СМИ помощника президента России Юрия Ушакова.
Ранее Трамп заявил, что находит нынешнее время не подходящим для встречи с Путиным, подчеркнув, что она обязательно произойдет «в надлежащее время».
Оба лидера находятся в Аргентине на двухдневном саммите. На G20 в Буэнос-Айрес приехали лидеры крупнейших экономик мира.