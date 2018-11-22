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В США скончался старейший ветеран, выживший в атаке на Перл-Харбор 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © AP Photo
Старейший ветеран США Рэй Чавес, выживший в атаке японских авиации и флота на военно-морскую базу Пёрл-Харбор, скончался на 106-м году жизни, сообщает издание San Diego Union-Tribune.
Как сообщает издание, известность пришла к Чавесу три года назад, когда ветераны Пёрл-Харбора признали его старейшим ветераном, выжившим после нападения японских сил в 1941 году. Он был частым гостем на юбилейных мероприятиях, в том числе в День памяти погибших в войнах в Белом доме.
По словам дочери Чавеса Кэтлин, ветеран хотел, чтобы его похоронили на федеральном военном кладбище в штате Калифорния. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.
В результате атаки на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года были убиты более 2,4 тысячи человек, 1,2 тысячи получили ранения, и большая часть Тихоокеанского флота США была выведена из строя. США в тот же день объявили войну Японии и добились ее капитуляции 2 сентября 1945 года после поражения японских ВМС и применения американцами атомного оружия в Хиросиме.
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США , Общество
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