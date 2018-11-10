Трамп назвал виновных в пожарах в Калифорнии

Трамп назвал виновных в лесных пожарах в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп возложил вину за лесные пожары в Калифорнии на местные власти и пригрозил лишить штат федерального финансирования, если проблема нецелевого использования выделяемых на борьбу со стихией средств не будет решена.

"Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет", — написал Трамп в Twitter.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг, его жертвами стали уже девять человек. Огонь охватил более 36 тысяч гектар и уничтожил почти 7 тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектар и уничтожил более 5,5 тысяч построек.