Ещё
Девочка в США подкладывала иглы в конфеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девочка в США подкладывала иглы в конфеты 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Полиция американского штата Северная Каролина предъявила обвинение несовершеннолетней девочке. Та подкладывала иглы в шоколадные батончики в канун празднования Хеллоуина.
По данным местной полиции, первым пострадал 12-летний мальчик. Он получил ранения полости рта после того, как решил съесть подаренные ему на праздник сладости.
Позднее был зафиксирован ещё один подобный инцидент, сообщает FOX 8.
Вскоре полицейские вышли на след 11-летней девочки. Она приехала в гости к своим родственникам и втыкала иглы в конфеты через обертки, чтобы их было трудно обнаружить.
В содеянном девочка призналась. В ближайшее время ей предстоит пройти психологическое обследование.
Ранее News.ru сообщал о схожем инциденте в Австралии. Там был задержан несовершеннолетний, который «ради шутки» подкладывал иглы в клубнику.
News.ru: последние новости
Трамп счёл успешным итоги выборов в Конгресс Американская журналистка назвала Трампа свиньёй США раскритиковали ООН за нежелание наказать Кубу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шик воровской России 90-х15
Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса83
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания57
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей53
Мужа Елены Малышевой сбил автобус72
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение