Девочка в США подкладывала иглы в конфеты

Полиция американского штата Северная Каролина предъявила обвинение несовершеннолетней девочке. Та подкладывала иглы в шоколадные батончики в канун празднования Хеллоуина.

По данным местной полиции, первым пострадал 12-летний мальчик. Он получил ранения полости рта после того, как решил съесть подаренные ему на праздник сладости.

Позднее был зафиксирован ещё один подобный инцидент, сообщает FOX 8.

Вскоре полицейские вышли на след 11-летней девочки. Она приехала в гости к своим родственникам и втыкала иглы в конфеты через обертки, чтобы их было трудно обнаружить.

В содеянном девочка призналась. В ближайшее время ей предстоит пройти психологическое обследование.

Ранее News.ru сообщал о схожем инциденте в Австралии. Там был задержан несовершеннолетний, который «ради шутки» подкладывал иглы в клубнику.