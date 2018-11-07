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Губернатором штата Колорадо стал гомосексуалист
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Дознаватель из Уфы "потеряла память"

Губернатором штата Колорадо впервые выбрали гомосексуалиста 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Штат Колорадо впервые в своей истории избрал на должность губернатора открытого гомосексуалиста — демократа Джареда Полис, передает Fox News.
Он победил своего конкурента от республиканской партии, Уолкера Степлтона, с разрывом в 6% голосов.
Отмечается, что Полис впервые избрался в палату представителей в 2008 году, еще до легализации однополых браков в США.
В то же время по итогам выборов в сенат, штат Колорадо впервые будет представлять афроамериканец — демократ Джо Негас. Он набрал 60% голосов.
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