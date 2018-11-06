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США вывели из-под санкций иранский порт Чабахар
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США вывели из-под санкций иранский порт Чабахар 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
США вывели из-под действия санкций иранский порт Чабахар, который используется Афганистаном и Индией для транспортировки энергоресурсов, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.
"После глубокой проработки госсекретарь предусмотрел исключения из санкционного режима, который введен в рамках закона о противодействии Ирану от 2012 года (IFCA), для порта Чабахар и строящейся, связанной с ним железной дороги для перевозки несанкционных продуктов через этот порт, который используется Афганистаном, а также для продолжения экспорта Афганистаном иранских нефтепродуктов", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Стратегия президента в Южной Азии нацелена на поддержку роста экономики Афганистана, а также развитию партнерства с Индией. Мы намерены укреплять и дальше строить наше партнерство с этими двумя странами в рамках этой политики при наличии максимального давления на Иран для изменения поведения этого режима, который дестабилизирует весь регион", — добавил представитель ведомства.
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