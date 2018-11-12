Караван мигрантов выдвинулся из Мексики в США 

Более пяти тысяч нелегальных мигрантов из Гондураса дошли до штата Керетаро в Мексике, из которого начали своё движение в сторону Тихуаны на границе с Соединёнными Штатами. Всего по территории Мексики движется несколько караванов мигрантов, насчитывающих порядка 6,5 тысячи человек.
В Керетаро беженцы были распределены по многочисленным приютам, им оказывалась вся необходимая помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство штата.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил нелегальным мигрантам, которые атакуют камнями американских военных при попытке прорваться на территорию страны, длительными арестами. Он также обещал, что в нарушителей не будут стрелять.