«Обама не оставил нам выбора»: американцы взялись за ружья

Пограничные власти США предупредили землевладельцев в Техасе, что штат может ожидать наплыв вооруженных добровольцев, которые собираются противостоять «каравану мигрантов», который направляется из стран Центральной Америки к южным границам США. Дружинники собираются взаимодействовать с военными, которые несут охрану границы по приказу президента Дональда Трампа. Действия подобных групп уже вызывали критику со стороны общественности.

Техасские землевладельцы получили от погранслужбы предупреждение, что вскоре в штате могут появиться вооруженные люди, сообщает 31 октября Fox News. При этом Associated Press указывает, что они могут попытаться предотвратить проникновение «каравана мигрантов» на территорию США.

Вместе с тем гражданские вооруженные группы собираются действовать не самостоятельно, а работать вместе с военнослужащими из национальной гвардии, которые прибыли на границы по приказу президента США Дональда Трампа для укрепления границы.

Сам Трамп упомянул в отношении мигрантов слово «вторжение», когда заявил о необходимости использовать военных для защиты страны.

В настоящее время более 5 000 военных прибыло в граничащие с Мексикой штаты — Калифорнию, Техас и Аризону, — чтобы начать свою миссию по укреплению границы. В «караване мигрантов» — тысячи граждан бедных стран Латинской Америки, которые хотят проникнуть в США через территорию Мексики. Часть из них — 4000 человек — уже находятся в Мексике, однако вряд ли им удастся добраться до США до промежуточных выборов, которые пройдут в США 6 ноября.

Хотя присутствие военных на границе несет, в основном, психологическую функцию, у части американцев есть реальные опасения, что вооруженные отряды из числа гражданских лиц могут выступить с неправомерными действиями в отношении мигрантов.

Подобные отряды имеют давнюю историю — в середине 2000-х годов в США возникло движение так называемых minutemen, которые состояли из членов правых группировок — отрядов самообороны. Это слово, которое переводится как «человек минуты», восходит к названию членов американских отрядов времен становления американской государственности.

Их целью была защита американских границ от незаконных мигрантов. «Барак Обама и Джон Маккейн не оставили нам выбора», — заявляли представители minutemen, упоминая политиков, которые в 2008 году были кандидатами в президенты США. Тогда подобные отряды возникли в штатах Аризона и Калифорния.

Федеральные власти достаточно настороженно смотрели на действия членов подобных групп, которые пытались присваивать себе полицейские функции. Некоторые «дружинники» имели различные проблемы с законом и были арестованы, а само движение прекратило существование. При этом различные волонтерские движения по «отлову» нелегальных мигрантов существуют до сих пор. Правда, в случае если они заметили незаконный переход границы, они должны уведомить об этом власти, так как не имеют права сами задерживать нарушителей.

Как пишут американские СМИ, представители подобных отрядов воодушевились заявлениями Трампа, что власти примут жесткие меры по отношению к незаконным гостям.

В частности, глава Белого дома еще раз обратился к мигрантам в интервью Fox News 29 октября, заявив, что их не ждут в США.

«Если они хотят приехать в страну, то они должны подать документы, как все остальные», — заявил Трамп.

Также американский лидер заявил, что намерен внести изменения в закон о гражданстве. Если ему это удастся, родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство «по умолчанию». Об этом Трамп заявил в интервью для документального сериала на HBO.

Президент отметил, что ему «все говорили» о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения, однако, по его мнению, она не нужна. Трамп полагает, что он может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США.

Также глава Белого дома назвал «смехотворной» ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей, и они автоматически станут гражданами Соединенных Штатов.

Тема борьбы с нелегальной миграцией — одна из популярнейших для избирателей-республиканцев. По данным недавнего опроса социологического агентства IPSOS и Reuters, большинство сторонников Республиканской партии испытывает чувство гнева в отношении нелегальных мигрантов.

По данным министерства внутренней безопасности США, в настоящее время в стране находится 12,1 млн нелегальных мигрантов, что составляет примерно 3,5% населения США.