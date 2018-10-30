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Axios: Трамп отменит гражданство по праву рождения
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Axios: Трамп отменит гражданство по праву рождения 

Газета.Ru + ещё 13 31 минуту назад
Фото: Wong Maye-E/AP
Президент США Дональд Трамп намерен внести изменения в закон о гражданстве, согласно которым родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство. Об этом Трамп заявил в интервью для документального сериала Axios on HBO.
Трамп отметил, что ему "все говорили" о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения.
"Но знаете что? Она не нужна", — сказал Трамп.
По его словам, он может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США.
Также американский лидер назвал "смехотворной" ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей и они автоматически станут гражданами Соединенных Штатов.
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