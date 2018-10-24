Разосланные в США бомбы оказались рабочими

По словам сотрудника правоохранительных органов, в департаменте полиции города бомбу описали как «примитивную, но функционирующую». Это означает, что она может нанести реальный ущерб, отмечает издание.

Ранее редакцию телеканала CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщалось, что бомба пришла утром по почте и находилась в специальном помещении для хранения отправлений. Посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и состояла из трубы и проводов.