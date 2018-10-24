Разосланные в США бомбы оказались рабочими 

Взрывное устройство, направленное в офис телеканала CNN в Нью-Йорке, оказалось рабочим. Об этом сообщает Daily Beast.
По словам сотрудника правоохранительных органов, в департаменте полиции города бомбу описали как «примитивную, но функционирующую». Это означает, что она может нанести реальный ущерб, отмечает издание.
Ранее редакцию телеканала CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщалось, что бомба пришла утром по почте и находилась в специальном помещении для хранения отправлений. Посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и состояла из трубы и проводов.
До этого сообщалось, что американские спецслужбы перехватили похожее взрывное устройство, отправленное неизвестными бывшему президенту США Бараку Обаме. Кроме того, посылки с самодельными бомбами пришли по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене Хиллари Клинтон, а также миллиардеру Джорджу Соросу.
Как передает Reuters, о посылке со взрывчаткой сообщил также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Появлялись данные и о подозрительном отправлении на адрес члена Палаты представителей Дебби Вассерман-Шульц, однако их опровергли.