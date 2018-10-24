Ещё
Разосланные в США бомбы оказались рабочими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разосланные в США бомбы оказались рабочими 

Lenta.ru + ещё 83 4 часа назад
Фото: REX / Shutterstock
Взрывное устройство, направленное в офис телеканала CNN в Нью-Йорке, оказалось рабочим. Об этом сообщает Daily Beast.
По словам сотрудника правоохранительных органов, в департаменте полиции города бомбу описали как «примитивную, но функционирующую». Это означает, что она может нанести реальный ущерб, отмечает издание.
Ранее редакцию телеканала CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщалось, что бомба пришла утром по почте и находилась в специальном помещении для хранения отправлений. Посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и состояла из трубы и проводов.
До этого сообщалось, что американские спецслужбы перехватили похожее взрывное устройство, отправленное неизвестными бывшему президенту США Бараку Обаме. Кроме того, посылки с самодельными бомбами пришли по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене Хиллари Клинтон, а также миллиардеру Джорджу Соросу.
Как передает Reuters, о посылке со взрывчаткой сообщил также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Появлялись данные и о подозрительном отправлении на адрес члена Палаты представителей Дебби Вассерман-Шульц, однако их опровергли.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок241
Инцидент с Су-24, заявление Болтона и другие события дня
Киллер ореховской ОПГ женился на бывшем следователе41
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО441
Собчак грозит штраф в $1,6 млн22
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение