Болтон объяснил выход США из ракетного договора

Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), помимо якобы нарушений договора Россией, связано также с обеспокоенностью Вашингтона ситуацией в Азии, и на Ближнем Востоке. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в понедельник в интервью газете "Коммерсантъ".
"Нас беспокоит нарушение договора [ДРСМД] со стороны России, ее возможные действия на европейском театре. Но нас беспокоит также и восточноазиатский театр, и южноазиатский театр, ситуация в Иране и на Ближнем Востоке", — рассказал Болтон.
Он добавил, что все эти "глобальные вызовы" привели к планам США выйти из ДРСМД.