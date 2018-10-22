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Болтон объяснил выход США из ракетного договора
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Болтон: планы США выйти из ДРСМД связаны с ситуацией в Азии и на Ближнем Востоке 

ТАСС 47 минут назад
Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), помимо якобы нарушений договора Россией, связано также с обеспокоенностью Вашингтона ситуацией в Азии, и на Ближнем Востоке. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в понедельник в интервью газете "Коммерсантъ".
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"Нас беспокоит нарушение договора [ДРСМД] со стороны России, ее возможные действия на европейском театре. Но нас беспокоит также и восточноазиатский театр, и южноазиатский театр, ситуация в Иране и на Ближнем Востоке", — рассказал Болтон.
Он добавил, что все эти "глобальные вызовы" привели к планам США выйти из ДРСМД.
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