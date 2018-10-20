Вашингтон показал своё лицо после громкого убийства

Убийство саудовского журналиста обнажило алчность Вашингтона

Чудовищное преступление — убийство и расчленение трупа журналиста прямо в саудовском консульстве — вызвало на редкость мягкую реакцию США Трамп поверил на слово оправданиям Эр-Рияда по этому поводу. Тем самым, казалось бы, упустил прекрасную возможность вступиться за права журналистов и человека в целом. Однако на кону стоит сделка стоимостью больше ста миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп принял официальную версию Эр-Рияда о том, что журналист Джамаль Хашукджи (в прессе также используются варианты Хашкаджи и Хашогги) был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в результате конфликта и завязавшейся драки. Трамп назвал эту версию «заслуживающей доверия», а саму гибель журналиста «неприемлемой», не исключив введение санкций против непосредственных виновных.

В то же время Трамп признался в нежелании отменять оружейный контракт с Саудовской Аравией на 110 млрд долларов. Эта сделка была заключена в прошлом году. Она включает продажу самолетов, вертолетов, кораблей, бомб с высокоточным управлением, зенитно-ракетных комплексов THAAD и Patriot. В ближайшее десятилетие сделки между США и Саудовской Аравией могут быть доведены до 350 млрд долларов.

Примирительное заявление Трампа назвали проявлением США и другими странами Запада политики двойных стандартов. Об этом, в частности, заявил в субботу экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор. По его мнению, история получила огласку только благодаря международной известности журналиста, а о судьбе обычных граждан страны никто не знает.

«В Саудовской Аравии команду на проведение операции с оппозиционным журналистом наверняка дал кто-то из весьма высокопоставленных лиц», — сказал он.

О гибели Хашукджи в стамбульском консульстве официально объявил накануне генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб. До этого журналист, который пропал 2 октября, считался пропавшим без вести. По этому делу задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Один из подозреваемых — лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад аль Бостани — два дня назад погиб в автокатастрофе.

Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США.

В своих колонках он постоянно критиковал Эр-Рияд и королевскую семью за нарушение прав человека в стране, где совсем недавно женщинам разрешили садиться за руль, но только с разрешения мужчины. Он пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда обратился за госуслугой перед намеченной свадьбой.

По одной из версий, прежде чем пойти в консульство, он отдал свой телефон невесте. При себе у него были электронные «умные часы», которые он использовал в качестве диктофона и передачи аудиозаписи на мобильный. Позже файл попал турецким следователям. СМИ также не исключали, что здание консульства было на прослушке турецких спецслужб, которые затем поделились записями со следователями.

Турецкая газета Yeni Safak приводила чудовищные подобности случившегося: якобы Хашукджи подвергся «ужасным пыткам»: ему сначала отрубили пальцы, а затем — голову. На аудиозаписи слышно, как генконсул Саудовской Аравии Мухаммед аль-Утейби просит «разобраться с журналистом за пределами здания».

«У меня из-за вас будут проблемы!» — приводит газета слова дипломата. На другой записи консул якобы говорит: «Если хочешь остаться в живых — замолчи».

По другой версии, журналиста не планировали убивать, а хотели насильно вывести в Саудовскую Аравию, он попытался сбежать, но тут же был пойман и «случайно» задушен одним из агентов, который применил к нему удушающий прием.

Журналиста поджидали в консульстве 15 саудовских агентов (они прилетели в Стамбул на двух самолетах), в том числе судмедэксперт, который после произошедшего быстро и профессионально расчленил тело. Свою работу, как отмечали американские СМИ, он делал под музыку в наушниках. Сейчас турецкие следователи ищут останки журналиста в лесу в пригороде Стамбула и в городе Ялова (сообщалось и о том, что тело могло быть растворено в кислоте).

Эксперты тоже сходятся во мнении, что реакция Трампа на официальное заявление монархии стало проявлением двойных стандартов и желанием не потерять рынок сбыта для военной продукции. Как подчеркивает американист Борис Межуев , президент США уважает мнение Саудовская Аравии, Израиля и «какого-то количества арабских монархий».

«А другие страны Трампа особо не интересуют и он относится к ним весьма и весьма прагматически», — сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

Главной внешнеполитической задачей Трампа эксперт назвал попытку сдерживания Ирана, что невозможно без помощи саудовцев. «Что бы там ни произошло, кого бы ни распилили — он будет пытаться реализовать эту задачу. ЕТрамп будет пытаться как-то замять это дело», — уверен Межуев.

В свою очередь политолог Дмитрий Дробницкий тоже указывает на двойные стандарты США.

«Саудовская Аравия — сукины дети, но свои сукины дети», — сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

По его словам, история с исчезновением журналиста стала элементом гибридной войны между четырьмя лидерами в регионе: Саудовской Аравией, Турцией, Ираном и Израилем. Саудовская Аравия долгое время считалась особым союзником США и думала, что ей многое позволено.

«Ведь это не первое убийство неугодного Саудовской Аравии человека. Просто Турции удалось сделать из этого пиар-событие», — считает эксперт.

Он убежден, что просто так эта история для правящего саудовского дома не пройдет.

«Очевидно, Турция закусила удила и продолжит сливать в прессу подробности, которые будут связывать дом аль-Сауда с этим убийством. Никто в здравом уме и трезвой памяти не поверит, что это случайная драка в консульстве. Все понимают, что это заказное политическое убийство», — уверен Дробницкий.

Эксперт прогнозирует, что стремление Белого дома замять ситуацию будет наталкиваться на сопротивление Турции, для которой это хороший ход в противостоянии с Эр-Риядом. Да и в самой Америке немало политиков, которых «правящий дом аль-Саудов начинает решительно раздражать своей безнаказанностью и бесконтрольностью».