США подтвердили гибель своего пилота на Украине

ВВС США подтвердили информацию об участии американского военнослужащего в крушении истребителя Су-27 в Винницкой области. При этом в пресс-службе американских ВВС не сообщили о гибели пилота.
«Военнослужащий США был участником этого инцидента. Сейчас ведется расследование, мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Военно-воздушных сил США.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что во вторник около 17:00 в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27, принимавший участие в международных учениях «Чистое небо — 2018».
На Facebook ВСУ и на сайте Украинской военной прокуратуры появилась информация, что оба пилота, офицер ВСУ и военнослужащий ВВС Нацгвардии США, погибли. Позже эта информация была удалена, а руководитель пресс-службы украинского Минобороны Богдан Сенник заявил, что ведомство не располагает информацией о гибели американского военнослужащего.