В США высказались об улучшении отношений с РФ

Экс-глава Пентагона рассказал, как улучшить отношения между Россией и США

Россия и США нуждаются в более широком диалоге на неофициальном уровне, таком как форум "Диалог Форта Росс", считает бывший министр обороны Соединенных Штатов Вильям Перри.

"Американо-российские отношения в плохом состоянии и нуждаются в улучшении, а улучшить их можно только через диалог. Это (форум — ред.) один из таких диалогов. И надо больше таких диалогов, надо также выводить эти неофициальные диалоги на уровень официальных", — сказал он во вторник РИА Новости по итогам форума "Диалог Форта Росс", прошедшего в Сан-Франциско.

"Диалог Форта Росс" — российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск. В мае 2018 года дискуссии проходили в Великом Новгороде.

Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.