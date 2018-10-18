Ещё
Мюллер представит результаты «российского дела»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецпрокурор Мюллер представит результаты расследования «российского дела» 

Федеральное агентство политических новостей + ещё 6 1 час назад
Фото: © fbi.gov
Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что спецпрокурор по данному делу сталкивается со все более нарастающим давлением. От него требуют либо подготовить обвинительные акты, либо закончить расследование.
ФАН отмечает, что после завершения президентских выборов 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс.
Расследование «российского дела» поручено Мюллеру, который предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество» тринадцати гражданам РФ и трем российским компаниям.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве.
Федеральное агентство политических новостей: последние новости
Россия озабочена тем, что КНДР так и не уничтожила ни одну ядерную боеголовку Трамп надеется, что Канье Уэст посетит Белый дом Мэттис прокомментировал слова Трампа о своей отставке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи679
Опыт утонувшего «Курска» России не помог37
«Отвлекали его, чтобы успели спастись другие»6
Американцы по ошибке подбили «своих»13
Скандально уволенная чиновница получила поддержку103
Видео
00:41
Бузова показала грудь в новом ролике
Шоу-бизнес
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
02:14
Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
Общество Украина
04:26
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста
В мире Ближний Восток
03:43
Оглашен список пострадавших в Керчи
Происшествия
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение