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Трамп признался в доверии Ким Чен Ыну
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Трамп признался в доверии Ким Чен Ыну 

Газета.Ru + ещё 4 38 минут назад
Фото: АР
Президент США Дональд Трамп признался, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако отметил, что не исключает возможности своей ошибки, передает РИА "Новости" со ссылкой на его интервью телеканалу CBS.
По мнению Трампа, наличие контакта между ним и Ким Чен Ыном уже является положительным фактором.
"Да, я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться", — заявил Трамп.
При этом когда ведущая напомнила американскому президенту его обвинения в адрес Ким Чен Ына, в частности, в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы, Трамп ответил, что не отказывается от своих слов.
"Мне известно об этих вещах, я не ребенок", — добавил Трамп.
12 июня в Сингапуре состоялся первый саммит глав США и КНДР, по итогам которого стороны подписали совместное заявление.
Ранее сообщалось, когда состоится новая встреча Трампа и Ким Чен Ына.
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