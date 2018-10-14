Трамп признался в доверии Ким Чен Ыну

По мнению Трампа, наличие контакта между ним и Ким Чен Ыном уже является положительным фактором.

"Да, я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться", — заявил Трамп.

При этом когда ведущая напомнила американскому президенту его обвинения в адрес Ким Чен Ына, в частности, в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы, Трамп ответил, что не отказывается от своих слов.

"Мне известно об этих вещах, я не ребенок", — добавил Трамп.

12 июня в Сингапуре состоялся первый саммит глав США и КНДР, по итогам которого стороны подписали совместное заявление.

Ранее сообщалось, когда состоится новая встреча Трампа и Ким Чен Ына.