Саудовская Аравия приготовилась к «удару» по США

Саудовская Аравия заявил, что ответит встречными мерами на санкции, о которых в США и Великобритания заговорили после исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, обозревателя издания The Washington Post, сообщает РИА Новости.
«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции и места в арабском и исламском мире. Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него», — подчеркивается в заявлении представителя Эр-Рияда.
Он подчеркнул, что экономика страны играет достаточно весомую роль в мире, поэтому урон, нанесенный ей, неминуемо отразится на остальном мире.
Джамаль Хашукджи пропал 2 октября, в последний раз его видела невеста, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Женщина прождала его пять часов, но он так и не вышел к ней. По версии турецких властей, журналист был убит в консульстве, в Эр-Рияде настаивают, что он пропал уже после того, как покинул консульство. Недавно появилась информация о том, что допрос, пытки и момент убийства Хашукджи записались на его Apple Watch.