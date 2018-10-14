Саудовская Аравия приготовилась к «удару» по США

Саудовская Аравия приготовилась ответить на санкции США

«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции и места в арабском и исламском мире. Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него», — подчеркивается в заявлении представителя Эр-Рияда.

Он подчеркнул, что экономика страны играет достаточно весомую роль в мире, поэтому урон, нанесенный ей, неминуемо отразится на остальном мире.