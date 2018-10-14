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Саудовская Аравия приготовилась к «удару» по США
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Саудовская Аравия приготовилась ответить на санкции США 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: Reuters
Саудовская Аравия заявил, что ответит встречными мерами на санкции, о которых в США и Великобритания заговорили после исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, обозревателя издания The Washington Post, сообщает РИА Новости.
«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть его заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции и места в арабском и исламском мире. Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него», — подчеркивается в заявлении представителя Эр-Рияда.
Он подчеркнул, что экономика страны играет достаточно весомую роль в мире, поэтому урон, нанесенный ей, неминуемо отразится на остальном мире.
Джамаль Хашукджи пропал 2 октября, в последний раз его видела невеста, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Женщина прождала его пять часов, но он так и не вышел к ней. По версии турецких властей, журналист был убит в консульстве, в Эр-Рияде настаивают, что он пропал уже после того, как покинул консульство. Недавно появилась информация о том, что допрос, пытки и момент убийства Хашукджи записались на его Apple Watch.
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