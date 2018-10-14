Американцы всерьез задумались о победе Трампа

CNN: больше американцев поверили в победу Трампа на выборах в 2020 году

Сообщается, что полгода назад в победу Трампа на выборах президента в 2020 году верили 40% респондентов, по данным последнего опроса их доля увеличилась до 46%.

При этом отмечается, что в настоящее время 47% опрошенных уверены в том, что действующий глава США не сможет занять должность президента во второй раз, а полгода назад таким образом отвечали 54% американцев.