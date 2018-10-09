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«Люблю твою музыку на 25% меньше»
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«Люблю твою музыку на 25% меньше»: Трамп ответил Тейлор Свифт 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп раскритиковал певицу Тейлор Свифт, пообещавшую не голосовать за республиканку Маршу Блэкберн на предстоящих выборах в американский сенат от штата Теннесси. По словам Трампа, после подобного заявления музыка артистки стала нравиться ему на 25% меньше.
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу заявления популярной певицы Тейлор Свифт, накануне опубликовавшей в своем инстаграме развернутое объяснение, почему она не будет голосовать на предстоящих выборах в американский сенат от штата Теннесси за республиканку Маршу Блэкберн. По мнению Трампа, 28-летняя артистка просто ничего не знает о политике, против которой решила агитировать.
Любопытно, что американский президент прокомментировал пост Свифт не в своем твиттере (бывает и такое), а в разговоре с корреспондентом FOX News, который и сообщил главе государства о записи певицы.
«Марша Блэкберн делает потрясающую работу у себя в Теннесси, — подчеркнул в ответ Трамп. — Она потрясающая женщина. Я уверен, что Тейлор просто ничего не знает о ней».
Он также признался, что теперь «музыка Свифт нравится (ему) на 25% меньше».
Резонансное заявление популярной артистки стало для многих большой неожиданностью — певица, как правило, дистанцируется от выступлений подобного рода, предпочитая никоим образом не обсуждать политические вопросы. Однако работа Блэкберн в конгрессе, очевидно, вывела Свифт из себя: в своем инстаграме певица четко изложила, что именно, по ее мнению, политик делает не так.
«Ее работа в конгрессе сбивает с толку и пугает меня, — пояснила Тейлор своим подписчикам. — Она голосовала против равной оплаты труда для женщин, она голосовала против закона о семейном насилии, голосовала за право компаний отказывать гей-парам в обслуживании. Кроме того, Блэкберн выступает против однополых браков, Именно поэтому я отдам свой голос за демократа Фила Бредесена. Призываю вас внимательно относиться к ценностям кандидатов перед тем, как голосовать за кого-либо».
В то же время Свифт призналась, что подобное решение далось ей нелегко: изначально она хотела поддержать на выборах именно женщину (не именно Блэкберн, а вообще).
«Я просто не могу отдать свой голос за того, кто не хочет бороться за права абсолютно всех американцев — вне зависимости от цвета кожи, пола и того, кого они любят. Очень хотела поддержать именно женщину на этих выборах, но проголосовать за Блэкберн не могу», — заявила певица.
66-летняя Марша Блэкберн считается одной из самых уважаемых политиков в Теннесси, что доказывают и ее рейтинги: женщина впервые баллотировалась в Палату представителей Конгресса США еще в начале века, и с тех пор неизменно превосходила кандидатов от Демократической партии в своем округе (порой — с трехкратным преимуществом, что, впрочем, логично, учитывая популярность республиканцев в штате).
Большинство из того, что вменяла Блэкберн Свифт, действительно является правдой. Так, республиканка является явной противницей ЛГБТ-сообщества, зачастую голосуя против расширения прав представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. В частности, он выступала против отмены закона «Не спрашивай, не говори», который не позволял открытым геям служить в армии США (в 2010-м его отменили).
При этом тезис про отданный политиком голос против закона о семейном насилии несколько искажает действительность. В 2013-м Блэкберн и правда выступала против этого указа, однако речь тогда шла не о самом постановлении, а об одной из его поправок, которая касалась ЛГБТ. Республиканка считала неправильным, чтобы закон о насилии в семьях распространялся бы и на однополые союзы, объясняя это тем, что подобное расширение уменьшит финансирование реабилитационных центров для пострадавших от насилия мужей женщин.
Что касается отношения Блэкберн к самому Трампу, то оно, естественно, является положительным. Марша поддерживает многие решения президента (в том числе и по миграционным вопросам) и в 2018 году стала одной из подписавших официальное письмо о выдвижении главы США на получение Нобелевской премии мира «за помощь в окончании Корейской войны и обеспечение мира в регионе».
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