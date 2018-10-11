С Вайнштейна сняли одно обвинение

Прокуратура Нью-Йорка сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну . Об этом сообщает телеканал KKTV в четверг, 11 октября.

Отмечается, что речь идет об обвинениях со стороны актрисы Люсии Эванс , которая утверждала, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2004 году. Как Эванс рассказывала журналистам, инцидент произошел в офисе продюсера.

Адвокат Вайнштейна заявил, что считает показания актрисы ложью, сам продюсер подчеркнул, что невиновен.

Остальные два обвинения заключаются в том, что Вайнштейн изнасиловал женщину в 2013 году и принудил к действиям сексуального характера другую жертву в 2006-м. Их имена не раскрываются.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

Люсия Эванс снялась в таких сериалах, как «Дядя Макс», «Зомби отель» и «Город-сказка».