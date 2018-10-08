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Помпео: США не стремятся к сдерживанию Китая
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Помпео заявил, что США не стремятся к сдерживанию Китая 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
США и Китай имеют разногласия по многим вопросам, но при этом Вашингтон не против развития Китая, у него нет стремлений к сдерживанию Пекина, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.
"Китай и США имеют очевидные разногласия по многочисленным вопросам, однако США не против развития Китая, у Вашингтона нет намерений блокировать КНР, также у нас нет политики по всестороннему сдерживанию Китая", — заявил Помпео, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.
Он отметил, что "США и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира и наиболее влиятельными странами, они вместе несут большую ответственность за процветание и мир во всем мире".
"Стороны должны наращивать контакты, улучшать взаимное доверие, и основываясь на законах и правилах, укреплять сотрудничество", — сказал Помпео.
Он отметил, что "США поддерживают политику "одного Китая", надеются на продолжение укрепления контактов и взаимодействия с Китаем по важным региональным и международным вопросам".
Ван И в свою очередь заявил, что "США должны в правильном ключе рассматривать и понимать направление развития Китая, прекратить безосновательную критику, а также ошибочные действия, которые наносят ущерб важнейшим интересам КНР".
По его словам, "Китай продолжит придерживаться пути мирного развития, непрерывно углублять реформы и расширять открытость".
"Китай привержен развитию хороших отношения с США, но также намерен решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — подчеркнул Ван И.
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