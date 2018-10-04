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США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ
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США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ 

Рамблер + ещё 12 27 минут назад
Фото: : министерство обороны Нидерландов
США предъявили обвинения семерым россиянам. Они обвиняются во взломах компьютеров, использовании мошеннических схем, краже личных данных и отмывании денег.
Все семь подозреваемых, по утверждению Минюста США, являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ). Имена подозреваемых: Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Иван Ермаков. Уточняется, что пятеро из них служат в одной воинской части — 26165.
Ранее в четверг Нидерланды обвинили четырех россиян в попытке взлома wi-fi Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это те же Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, которые фигурируют в обвинениях со стороны США.
Иван Ермаков, Дмитрий Бадин и Артем Малышев в июле были заочно обвинены США во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.
По данным американской стороны, россияне проводили постоянные кибератаки против физических и юридических лиц в США, компаний и международных организаций по всему миру. Похищенные данные использовались в публикациях для дезинформации и дискредитации «в интересах российского правительства».
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