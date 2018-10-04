США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ

США предъявили обвинения семерым россиянам. Они обвиняются во взломах компьютеров, использовании мошеннических схем, краже личных данных и отмывании денег.

Ранее в четверг Нидерланды обвинили четырех россиян в попытке взлома wi-fi Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это те же Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, которые фигурируют в обвинениях со стороны США.

Иван Ермаков, Дмитрий Бадин и Артем Малышев в июле были заочно обвинены США во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.