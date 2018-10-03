В США нашли собственного «отравителя» 

Бывшего военнослужащего ВМС США задержали за рассылку писем с рицином, сообщает RT со ссылкой на Fox News.
Следователи смогли выйти на подозреваемого благодаря обратному адресу, оставленному на одном из конвертов с токсичным веществом.
Имя подозреваемого не раскрывается в интересах следствия.
Ранее СМИ сообщали, что письма с ядом рицином были отправлены президенту США Дональду Трампу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису, руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону и сенатору Теду Крузу.