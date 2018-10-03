В США нашли собственного «отравителя»

Бывшего военнослужащего ВМС США задержали за рассылку писем с рицином, сообщает RT со ссылкой на Fox News

Следователи смогли выйти на подозреваемого благодаря обратному адресу, оставленному на одном из конвертов с токсичным веществом.

Имя подозреваемого не раскрывается в интересах следствия.