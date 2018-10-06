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Меланья Трамп пошла войной на мужа
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Меланья Трамп пошла войной на мужа 

Дни.ру + ещё 25 16 часов назад
Первая леди США Меланья Трамп призналась, что далеко не во всем согласна с супругом. Она всегда открыто ему об этом говорит.
Американский лидер Дональд Трамп активно ведет Twitter. Зачастую он делает слишком резкие и провокационные заявления.
Такие выпады в Cети не поддерживает даже его супруга. "Я не всегда согласна с тем, что он пишет, и я говорю ему об этом. Я откровенно высказываю ему свое мнение и даю советы", — призналась Меланья.
Первая леди США добавила, что для нее крайне важно выражать то, что она чувствует. При этом Дональд Трамп по-разному относится к советам жены и не всегда к ней прислушивается, передает издание Huffington Post.
Напомним, последнее время все чаще стали появляться слухи, что Меланья находится на грани развода со своим супругом. Так, в феврале 2018 года первая леди США приехала на сессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум. Причина кроется в слухах об изменах Трампа. При этом Меланья продолжает выходить вместе с супругом в свет и посещать мероприятия в Белом доме.
История знакомства Дональда и Меланьи довольна любопытна. В 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке американский миллиардер подошел к словенской фотомодели и попросил ее номер телефона. Сначала она отказала и просто взяла его визитку, но позже позвонила. Так начался их роман.
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