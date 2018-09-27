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Любовь Трампа к США назвали бесполезной
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Любовь Трампа к США назвали бесполезной 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Лозунг президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» назвали непродуктивным для решения глобальных проблем. Об этом глава МИД Германии Хайко Маас написал в своем Twitter.
«"Америка превыше всего" — ошибочный ответ на вызовы современного мира, он также неверен для самих США, — считает политик. — Глобализация, диджитализация и изменение климата не имеют границ. Решить эти проблемы можно только на международном уровне и сообща».
Во время выступления на заседании Генассамблеи ООН ранее на этой неделе Трамп отверг глобализацию и подчеркнул значимость принципа «Америка превыше всего» для своей администрации. Такой подход к международному сотрудничеству осудили другие лидеры, а также союзники США в Европе. Как писало Bloomberg, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что работа по обеспечению благосостояния своих граждан не должна противоречить международному сотрудничеству.
Во время выступления американского лидера в ООН 25 сентября, в зале неоднократно раздавался смех. СМИ связали его с тем, что Трамп в своей речи исказил многие факты. В частности критике подверглось утверждение американского лидера о том, что «Германия будет полностью зависима от российской энергетики, если немедленно не сменит политический курс». В этот момент от немецкой делегации послышались смешки.
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