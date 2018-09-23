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Адвокат Трампа рассказал об опасности Ирана
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Адвокат Трампа рассказал об опасности Ирана 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Иран в настоящий момент представляет собой одну из главных угроз в мире.
Об этом сообщает Fox News.
«Иранский режим сейчас является самой опасной группой в мире. Они больше всех поддерживают терроризм», — сказал он.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у американской стороны нет намерения сменить власть в Иране. При этом в мае адвокат Джулиани отметил, что американский лидер Дональд Трамп желает сменить власть в Иране.
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