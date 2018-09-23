Хейли: США не стремятся к свержению властей Ирана

Хейли заявила, что США не стремятся к свержению властей Ирана

Ведущий попросил ее прокомментировать высказывания адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Тот в субботу утверждал, что санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана , работают и в итоге приведут к революции, результатом которой станет свержение нынешних иранских властей. В воскресенье президент Ирана Хасан Роухани заявил, что "американцы никогда не достигнут своих целей".

"Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране или где-либо еще", — отметила Хейли. "Мы стремимся защитить американцев и наших союзников", — сказала она, в очередной раз обвинив Иран в поддержке терроризма. По ее словам, президент США ясно дал понять, что Иран является "плохим игроком" на международной арене.

"Экономика Ирана обрушилась из-за того, что президент [Трамп] отказался от соглашения [по ядерной программе Тегерана]", — добавила она, утверждав, что Тегеран находится "в отчаянии", в связи с чем, в частности, прибегает к антиамериканской риторике.

Хейли также отвергла обвинения президента Ирана Хасана Роухани, который заявил, что за произошедшим в субботу терактом во время военного парада в иранском городе Ахваз стояли силы, которых поддерживают США. "Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки", — подчеркнула постпред. "Он [Роухани] может обвинять нас сколько угодно, однако ему следует посмотреть в зеркало", — сказала Хейли, обратив внимание на проходящие в Иране акции протеста.