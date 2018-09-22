Россиянин пофлиртовал с Иванкой Трамп 

Дочь американского президента Иванка Трамп посетила центр НАСА и поговорила с находящимися на МКС космонавтами по телефону.
Трамп приветствовала экипаж МСК, отметив, что это честь разговаривать с ними, передает RT со ссылкой на Sky News.
«Я всегда хотела стать астронавтом и полететь в космос. Вы там исполняете мою мечту», — сказала она.
После этого слово взял российский космонавт Олег Артемьев, который выразил Иванке Трамп симпатию.
«Иванка, привет с Международной космической станции! Я думаю, что вы очень добрая и милая. Когда я вижу вас в эфире телеканалов или новостях, мое настроение всегда поднимается», — сказал Артемьев.
Она поблагодарила его за добрые слова.
В июле Иванка Трамп объявила о решении закрыть свой бизнес, так как сомневается, что вернется к этому занятию после завершения работы советником президента США.
Ранее журналист Майкл Вулфф в своей книге сообщал, что Иванка Трамп хотела бы стать первой женщиной-президентом США.