Ещё
Россиянин пофлиртовал с Иванкой Трамп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин пофлиртовал с Иванкой Трамп 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Взгляд
Дочь американского президента Иванка Трамп посетила центр НАСА и поговорила с находящимися на МКС космонавтами по телефону.
Трамп приветствовала экипаж МСК, отметив, что это честь разговаривать с ними, передает RT со ссылкой на Sky News.
«Я всегда хотела стать астронавтом и полететь в космос. Вы там исполняете мою мечту», — сказала она.
После этого слово взял российский космонавт Олег Артемьев, который выразил Иванке Трамп симпатию.
«Иванка, привет с Международной космической станции! Я думаю, что вы очень добрая и милая. Когда я вижу вас в эфире телеканалов или новостях, мое настроение всегда поднимается», — сказал Артемьев.
Она поблагодарила его за добрые слова.
В июле Иванка Трамп объявила о решении закрыть свой бизнес, так как сомневается, что вернется к этому занятию после завершения работы советником президента США.
Ранее журналист Майкл Вулфф в своей книге сообщал, что Иванка Трамп хотела бы стать первой женщиной-президентом США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Отец Бутиной рассказал об «издевательском режиме» содержания дочери Трамп ошибся в оценке «главной исторической ошибки США» Сын Трампа назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отомстит Израилю за убитых военных684
На шоу «Голос 60+» разгорелся «скандал»30
Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши66
Муж умершей калининградки пришел в ужас от диагноза22
Победы Украины оказались фейком118
Видео
00:24
Россия отвергла космическое предложение США
Наука и техника Новости Москвы
04:24
Новый взгляд: экс-министр Польши призвал к дружбе с РФ
В мире Статьи
05:25
Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши
Украина В мире
05:15
Победы Украины оказались фейком
Украина В мире
00:16
В жилом доме под Тамбовом обрушились пять балконов
Происшествия Другое
01:38
Тайное гражданство: за что украинцев отправляют в «Миротворец»
В мире Статьи
05:12
«Не можем себе позволить»: Россия не летит на Луну
Наука и техника Статьи
00:49
Россия отомстит Израилю за убитых военных
Ближний Восток Армия
00:46
Что известно о теракте на военном параде в Иране
В мире Статьи
04:16
«Небольшая победа»: тюремщики США пощадили Бутину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение