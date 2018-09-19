Washington Post рассказала о «русском доме» внутри ЦРУ

Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) располагается отдел, который неофициально назывался "русским домом", а формально был центром по Европе и Евразии, пишет в The Washingotn Post автор Грег Миллер, книга которого под названием "Ученик: Трамп, Россия и подрыв американской демократии" выйдет в октябре.

Данное подразделение ЦРУ — "ведомство внутри ведомства" — еще во время холодной войны активно вело борьбу с КГБ, пишет автор WP.

Издание рассказывает, что за несколько месяцев до американских выборов президента в 2016 году высокопоставленные должностные лица "русского дома" провели серию встреч, на которых обсудили информацию о том, что Москва организовала тайную операцию по вмешательству в президентскую гонку в США.

Автор отмечает, что в книге, которая основана на интервью с людьми из ближайшего окружения Трампа, описана "повествовательная история о вмешательстве России в выборы 2016 года", а также приведены его последствия. В большинстве источники говорили на условиях анонимности из-за деликатности информации, отмечается в материале.

Впоследствии, пишет WP, враждебность между Трампом и Бреннаном только увеличивалась, а сам Бреннан становился все более откровенным в своих высказываниях о Трампе, которого он считал угрозой для США. Однако Трамп ответил ему в 2018 году, лишив эк-главу ЦРУ Джона Бреннана доступа к секретным данным.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.