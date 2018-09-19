Пентагон объявил о создании новой киберстратегии — Россия в числе врагов

Пентагон объявил о создании новой стратегии по кибербезопасности, в которой, как обычно, США не обошли стороной вопрос агрессии со стороны России . Согласно документу, Россия наряду с Китаем создают наибольшую угрозу для интересов Америки.

В Пентагоне считают, что стратегическое соперничество с Китаем и Россией неминуемо породило «неприемлемые» угрозы для Штатов, которые выражаются во вредоносной киберактивности.

«Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам», — заявил Пентагон.

В свою очередь, Китаю приписывают попытки кражи секретной информации, принадлежащей правительству и организациям частного сектора. К слову, ни по одному эпизоду не было предоставлено никаких вменяемых доказательств.

Кроме этого, Пентагон считает, что интересам США угрожают Иран и КНДР, которые также проводят операции в киберпространстве, цель которых — «навредить американским интересам».

Было подчеркнуто, что США будут бороться с агрессией в цифровом пространстве, будет создана специальная «смертоносная сила» для противостояния киберугрозам.

Ранее директор Национальной разведки Дэн Коутс предупреждал о наличии значительной киберугрозы, разрушительной для инфраструктуры США. Коутс подчеркнул, что сети правительственных учреждений, предприятий и научных учреждений США находятся под непрекращающейся атакой иностранных государств.

После этого с очередными обвинениями в адрес России выступили официальные представители США. На этот раз отличилась министр внутренней безопасности Штатов Кирстен Нильсен. Госпожа Нильсен заявила, что Москва пытается дестабилизировать американское общество, используя для этих целей социальные сети.

А в конце июля полетел очередной камень в огород России — Вашингтон обвинял связанных с Кремлем киберпреступников во взломе сетей энергетических компаний США. В правительстве считают, что подобное вмешательство может привести к аварии в энергосистеме, так называемому блэкауту.