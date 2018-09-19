Ещё
Трюдо обсудил с Трампом переговоры о будущем NAFTA
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трюдо обсудил с Трампом переговоры о будущем NAFTA 

ТАСС 3 часа назад
ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом по телефону во вторник вечером продолжающиеся между двумя странами переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в среду сообщила канцелярия главы канадского правительства.
"Лидеры обсудили продолжающиеся переговоры по NAFTA. Премьер-министр подтвердил, что по-прежнему поддерживает заключение сделки, которая была бы выгодна двум странам", — говорится в сообщении.
Кроме того, Трюдо выразил Трампу соболезнования в связи с гибелью американцев из-за последствий урагана «Флоренс».
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора. Новый раунд переговоров начнется в американской столице 19 сентября.
"Флоренс", ранее являвшийся ураганом, а затем — штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с. Атмосферное явление в настоящее время находится вблизи границы штатов Восточного побережья США Массачусетс и Нью-Гэмпшир и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 11 м/с. Число жертв циклона уже превысило 30 человек.
ТАСС: последние новости
Трамп назвал "чрезвычайно печальным" инцидент со сбитым российским Ил-20 В США отложили процесс по делу россиянки, обвиняемой в вывозе своих детей из страны Пентагон: США не сворачивают военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль635
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму487
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20133
Грузины вбросили нелепую версию гибели MH-17187
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия71
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение