В США заявили о неспособности противостоять гиперзвуковому оружию России

По его словам, Агентство по противоракетной обороне США столкнулось с тем фактом, что современные американские перехватчики неспособны справиться с маневренными гиперзвуковыми ракетами своих противников.

"Я допускаю, что некоторые существующие перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но для поражения маневренных целей им бы понадобилось больше маневренных возможностей ", — считает Эктон.

Именно поэтому Вашингтон решил сосредоточиться на оптимизации собственных перехватчиков, отметил специалист.

При этом, по его словам, разработка США гиперзвуковых перехватчиков, нацеленных на межконтинентальные баллистические ракеты, может стать «дестабилизирующим» фактором. Как заявил Эктон, защита территории страны с помощью подобных перехватчиков будет препятствовать ответному удара со стороны России и Китая.