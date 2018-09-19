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Мэттис опроверг слухи о его скорой отставке с поста главы Пентагона
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Мэттис опроверг слухи о его скорой отставке с поста главы Пентагона 

ТАСС + ещё 11 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 19 сентября. Министр обороны США Джеймс Мэттис опроверг слухи о его возможной отставке. С соответствующем заявлением он выступил во вторник, передает газета The Hill.
"Я бы не принимал их [слухи] всерьез, — заявил глава Пентагона. — Отнеситесь к ним с юмором".
5 сентября газета The Washington Post сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной этого издание назвало разногласия между Мэттисом и президентом США Дональдом Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги «Страх. Трамп в Белом доме» Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.
На прошлой неделе в субботу о планах Трампа по увольнению Мэттиса с занимаемой им должности после промежуточных выборов в ноябре сообщила газета The New York Times. По ее данным, глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы. Трамп опроверг эту информацию.
ТАСС: последние новости
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