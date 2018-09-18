Выдвиженец Трампа в ВС готов ответить на обвинения в домогательствах

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости . Выдвиженец президента Дональда Трампа в Верховный суд США Бретт Кавано готов ответить на обвинения в домогательствах уже во вторник в сенате, сообщил в заявлении Белый дом.

"Судья Кавано готов к проведению слушаний, где он сможет очистить свое имя от этих ложных обвинений. Он готов дать показания уже завтра, если сенат готов его выслушать", — говорится в заявлении.

При этом сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди заявил, что на слушаниях будет присутствовать и женщина, обвинившая Кавано в домогательствах, которые, предположительно, имели место 35 лет назад.

Ученый-физик Кристин Блейси Форд дала интервью газете Washington Post , в котором подробно рассказала об истории более чем тридцатилетней давности. По ее словам, в 1982 году, когда она и Кавано были подростками, Кавано с другом в состоянии алкогольного опьянения пытались ее раздеть, но на помощь подоспел их одноклассник по элитной школе для мальчиков Майк Джадж . Сам Кавано выступил с заявлением, где категорически опроверг это. Не смог вспомнить о подобной ситуации и Джадж, который дал комментарий газете.

Представители Демократической партии всеми силами противодействуют назначению кандидата, которого выдвинул президент США Дональд Трамп, затягивая слушания. Однако среди демократов нет единства по вопросу о том, следует ли добиваться снятия кандидатуры Кавано, поскольку Трамп может выдвинуть другого, более консервативного судью.

Место в Верховном суде США стало вакантным после того, как 82-летний член суда Энтони Кеннеди в июле 2018 года ушел в отставку после 30 лет работы на этом посту.

Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при бывшем президенте США Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов, подтвердил законность иммиграционного указа Трампа, а также выступил на стороне кондитера, отказавшего в обслуживании однополой свадьбы.