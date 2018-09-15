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Дональд Трамп собирается сместить главу Пентагона
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Дональд Трамп собирается сместить главу Пентагона 

News.ru + ещё 2 16 часов назад
Дональд Трамп подумывает найти замену главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Провести кадровые перестановки президент США может после промежуточных выборов в Конгресс, они намечены на ноябрь. Причиной кардинального решения стали нарастающие разногласия по ключевым вопросам.
О расколе во взаимоотношениях главы Белого дома и первого человека в Пентагоне сообщила американская пресса. По данным The New York Times, взгляды Трампа и Мэттиса не совпадают практически во всём: от позиции по НАТО и военным учениям с Южной Кореей до запрета трансгендерам служить в армии США.
«Трампу хотелось бы, чтобы Мэттис был столь же лояльным, как политический сторонник президента госсекретарь Майк Помпео», — отмечает издание.
Журналисты утверждают, что пообщались с дюжиной сотрудников Белого дома, представителями конгресса, а также бывшими и нынешними сотрудниками Пентагона. И все они говорят об обиде президента на министра обороны из-за того, что его сравнивают с Мэттисом, и сравнения эти не в пользу Трампа.
Ситуация осложнилась после публикации книги Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», где автор утверждает, якобы Мэттис считает Трампа не умнее шестиклассника. Глава Пентагона эту информацию опроверг, однако осадок у президента США остался. По словам из его окружения Трамп недоволен тем, что Мэттис общается с ним неподобающе высокомерно.
При этом источники в Пентагоне уверены, что их руководитель едва ли откажется от своих взглядов ради сохранения должности. Единственной разумной тактикой для Мэттиса журналисты The New York Times считают молчание. Если уж тот не хочет хвалить президента, то может постараться прилюдно его не критиковать.
По данным других американских СМИ, Джеймсу Мэттису уже начали подыскивать замену.
Ранее стало известно, что Белый дом может подать судебный иск против Боба Вудворда за его книгу «Страх. Трамп в Белом доме». В администрации президента заявили, что в ней изложены порочащие американского лидера утверждения.
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