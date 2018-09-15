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СМИ: Дом экс-президента США Рональда Рейгана продали за $6,45 млн
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СМИ: Дом экс-президента США Рональда Рейгана продали за $6,45 млн 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
ТАСС, 15 сентября. Дом экс-президента США Рональда Рейгана в районе Лос-Анджелеса Литтл-Холмби был продан за $6,45 млн Об этом в пятницу сообщила газета Los Angeles Times.
По данным издания, резиденция в неоколониальном стиле представляет собой двухэтажное здание, построенное в 1938 году. Рейган приобрел дом в 40-х годах и проживал в нем со своей первой женой актрисой Джейн Уайман, после их развода в 1949 году дом достался ей. Актриса продолжала проживать в особняке в своем следующем браке, однако газета не уточняет, кто владел резиденцией после Уайман, скончавшейся в 2007 году.
Дом был выставлен на продажу в июне этого года за $7 млн Имя покупателя не сообщается.
Рональд Рейган — американский политический и государственный деятель. 40-й президент США (1981-1989). В начале своего управления значительно обострил «холодную войну», после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева вернулся к курсу «разрядки» международной напряженности.
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