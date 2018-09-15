СМИ: Дом экс-президента США Рональда Рейгана продали за $6,45 млн

По данным издания, резиденция в неоколониальном стиле представляет собой двухэтажное здание, построенное в 1938 году. Рейган приобрел дом в 40-х годах и проживал в нем со своей первой женой актрисой Джейн Уайман , после их развода в 1949 году дом достался ей. Актриса продолжала проживать в особняке в своем следующем браке, однако газета не уточняет, кто владел резиденцией после Уайман, скончавшейся в 2007 году.

Дом был выставлен на продажу в июне этого года за $7 млн Имя покупателя не сообщается.