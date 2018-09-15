«Чтобы родные спокойно жили». Адвокат рассказал, почему Манафорт признал вину

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал вину по двум пунктам обвинения и согласился сотрудничать со следствием. В то же время в одном из самых громких американских разбирательств появился новый фигурант.

Ему грозило более 80 лет тюрьмы, теперь всего 10. Бывший политический советник Трампа Пол Манафорт признал вину по двум пунктами из 18, материалы суда появились на сайте Минюста . Новость тут же подхватили либеральные СМИ, и неудивительно: Манафорт — один из первых фигурантов по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США . Но вот судят его по обвинениям, которые никакого отношения к России не имеют.

"Пол Манафорт-младший признал вину по ряду пунктов, выдвинутых против него в округе Колумбия . В их числе заговор против США с целью отмывания денег и мошенничества с налогами, сокрытия банковских счетов, нарушение закона о регистрации в качестве иностранного агента и ложь представителям Минюста. А также воспрепятствование правосудию путем давления на свидетелей", — говорится в опубликованный документах.

Американская сторона пытается найти хоть какие-то доказательства причастности Манафорта к российскому вмешательству, но пока безуспешно. Политтехнолог согласился на сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером , который расследует это дело. Адвокат Манафорта Кевин Даунинг дал понять — пойти на сделку со следствием его подопечного вынудили обстоятельства: «Трудный день выдался для господина Манафорта, но он признал свою ответственность. Он хотел быть уверенным, что его семья в порядке, и родные смогут спокойно жить».

На это уже отреагировали в Белом доме. Заявили, что дело Манафорта никак не затрагивает президента или его предвыборную кампанию. Это подтвердил и адвокат Трампа. Многие отмечают — давление на Белый дом усилилось в последние месяцы, в политической борьбе все средства хороши, особенно, когда на носу промежуточные выборы в Конгресс. Заработать очки противники американского президента пытаются любыми способами. Бывший лидер США Барак Обама не упустил возможности присоединиться и бросить камень в сторону республиканца. Пусть и в завуалированной форме: «6 ноября мы все получим возможность восстановить хоть какую-то вменяемость и здравый смысл в нашей политике. Мы должны вернуть баланс сил американскому народу, потому что только вы можете повлиять на это — на злоупотребление властью, на плохое управление. Вы и ваш голос».

Впрочем, сам Обама тоже может быть втянут в расследование о вмешательстве в выборы. Его экс-советник Грег Крейг подозревается в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Он был партнером в адвокатской фирме, к которой обращался Пол Манафорт во время своей работы на Украине.

Поиск новых фигурантов российского дела может быть свидетельством того, что оно рассыпается на глазах за неимением каких-либо доказательств. Жертвами системы стала и российская студентка Мария Бутина — ее, как Манафорта и Крейга, тоже обвиняют в незарегистрированной деятельности в интересах другого государства, эту статью, похоже, используют, если больше нечего предъявить.

Сам Трамп неоднократно называл дело о вмешательстве в выборы охотой на ведьм. Впрочем, главе Белого дома все же пришлось пойти на поводу у истеблишмента и подписать указ о санкциях за попытки такого вмешательства. Трамп заверил: теперь предстоящие выборы под надежной защитой. Но сомнений в том, что продолжение этой истории напишут противники президента, практически не остается.