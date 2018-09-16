CNN: экс-советника Обамы заподозрили в работе на Украину

По данным телеканала, Крейг работал в качестве лоббиста для группы, связанной с Украиной, без регистрации в качестве иноагента в США.

Как отмечается, адвокат экс-советника Обама заявил, что его клиент не был обязан проходить регистрацию в качестве иностранного агента.