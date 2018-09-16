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CNN: экс-советника Обамы заподозрили в работе на Украину
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CNN: экс-советника Обамы заподозрили в работе на Украину 

Газета.Ru + ещё 1 9 часов назад
Федеральные прокуроры США могут предъявить обвинения Грегу Крейгу, который является бывшим советником экс-президента США Барака Обамы, за то, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Крейг работал в качестве лоббиста для группы, связанной с Украиной, без регистрации в качестве иноагента в США.
Как отмечается, адвокат экс-советника Обама заявил, что его клиент не был обязан проходить регистрацию в качестве иностранного агента.
Ранее сообщалось, что лоббистская кампания Пола Манафорта занималась поддержкой интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
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