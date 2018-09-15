CNN: в США прокуроры могут предъявить обвинения экс-советнику Обамы за работу иноагентом

По ее данным, следователи заинтересовались Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта , который обвиняется в США в том числе в несоблюдении законов о раскрытии информации. По версии следствия, Манафорт лоббировал интересы Украины , работая в качестве незарегистрированного иноагента.

Крейг был ранее партнером в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. По данным следствия, Манафорт, работавший на правительство Украины в качестве лоббиста, в 2012 году обратился к данной фирме с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко . Манафорт затем якобы попросил Skadden распространить данный документ среди высокопоставленных сотрудников тогдашней администрации США . Над данным докладом, как отмечает CNN , работал Крейг.

По данным телеканала, прокуроры также рассматривают возможность выдвижения обвинений против самой Skadden. В апреле суд федерального округа Колумбия приговорил к тюремному заключению сроком на 30 дней и штрафу в размере 20 тыс. долларов нидерландского юриста Алекса ван дер Зуаана, которого нанимала Skadden. Согласно обвинительному заключению, голландец, беседуя с властями США, «намеренно и сознательно сделал ложные надуманные заявления», отвечая на вопросы, касавшиеся его работы в качестве юриста, нанятого Skadden.

В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером , расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.