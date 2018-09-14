об агрессивной политике США

«Управляя миром через Twitter, Дональд Трамп , по сути, отказался от дипломатического прикрытия своей агрессии и открыто вполне, грязными словами угрожает странам и народам. В своей нахрапистой наглости даже страны Европейского Союза он называет „нахлебниками“ и „врагами“. Трамп унижает страны ЕС, своих союзников. Показательной является фактическая травля России , организованная США . Что же с ними делать, с США?»

Если взглянуть сверху, из космоса, на нашу планету, то кроваво-красным (цвета крови) должна быть окрашена не только терзаемая вот уже семь лет Сирия , но и Ирак , и Ливия , и Афганистан , и Донбасс, и Йемен , и ряд африканских стран. Это разорённые пространства.

Ощерились друг на друга колючей проволокой и дулами орудий Северная и Южная Кореи и остаются в таком положении 64 года. Если бы не Штаты, Кореи давно бы воссоединились. США продолжают бороться с коммунизмом и потому препятствуют воссоединению двух Корей.

Список разорённых стран можно продолжить, но во всех перечисленных случаях причиной — или закулисной, или открытой, как в Афганистане, — служат Соединённые Штаты Америки.

США объясняют своё вездесущее проникновение (во все без исключения регионы земного шара) необходимостью обеспечить свою безопасность.

Но, по сути дела, ни Ливия, ни Ирак, ни Сирия, ни Афганистан никак безопасности США не угрожали: у этих государств нет средств и возможностей угрожать безопасности Соединённых Штатов, баснословно богатой мировой империи. Да и находятся они географически очень далеко от США.

Вспомним, вторжение в Афганистан было совершено чисто эмоционально: бен Ладен похвалялся, что это его люди на угнанных самолётах вонзились в башни-близнецы.

На самом деле это была бен-ладеновская похвальба: в самолётах-мстителях сидели не его люди. Сотрудники ЦРУ знали и декларировали, что это похвальба.

Но США должны были отомстить за башни-близнецы, и они вторглись куда-нибудь. Куда-нибудь случился быть Афганистаном, поскольку, по слухам, именно там укрывался хвастун бен Ладен. Вторглись и расхаживают там в крови уже 17 лет. Безуспешно, кстати.

Только с одной западной империей в истории можно сравнить Соединённые Штаты — это Римская империя. Орлы римских легионов колыхались равно над Британскими островами и над Иерусалимом, римские легионы часто выполняли карательные функции — так же, как американские авианосцы и крылатые ракеты.

Теперь они взялись за нас. Прислушайтесь, каким языком они с нами разговаривают: «Россию следует наказать…», «Пока Россия не поймёт…»

Началось употребление такой карательной по своей сути терминологии («наказать») ещё при президенте Бараке Обаме и значительно усилилось при президенте Дональде Трампе.

Сдержим благородное негодование и восклицания: «Да как они смеют!» — и попытаемся разобраться почему.

Нас наказывают санкциями всяческого рода. К несчастью, Россия имела неосторожность ещё с хрущёвских времён дать себя вовлечь в глобальную экономическую систему, посему нас сейчас пытаются принудить исполнять волю США, перерезая или блокируя некоторые экономические шланги.

Далее они грозятся совсем перерезать приток денег к нам. Приток денег к нам с Запада в качестве инвестиций они уже сделали невозможным, но они не успокаиваются, поскольку не сломили нас ещё.

К тому же обнаружилось (все знали, что доллар доминирует, но не воспринимали его как оружие), что они заставили всю планету жить, признавая доллар как основополагающую мировую валюту. Они манипулируют долларом как сверхоружием. Всё это было видно давно, но осмысленным становится только сейчас.

После самоубийства СССР, ошеломлённые, радостные, счастливые и хвастливые, они приписали себе победу в холодной войне. Несмотря на то что СССР покончил самоубийством — пал жертвой внутренней борьбы за верховную власть.

Упоённые собой, вместо того чтобы успокоиться и стать арбитром в международных отношениях, мудрой силой, разводящей столкнувшиеся в конфликте страны, США продолжили быть такими, какими были всегда, со времени своего основания, — агрессивной, завоевательской силой с инстинктами хищника.

Пора признать, что США начиная с 1945 года (после Второй мировой) постепенно превратились в угнетателей для всей планеты.

Особенно быстро пошёл процесс превращения США в мирового ревнивого жандарма после самоубийства СССР в 1991 году.

27 лет спустя можно, оглянувшись назад, обозреть, что они натворили. Совершённое США можно назвать только одним словом: беспредел. Они все эти годы творили беспредел.

Апофеозом империализма США, его хищничества стало избрание президентом миллиардера Дональда Трампа.

Такие, как Трамп, типажи всегда присутствовали в американском социуме, но они никогда не становились президентами страны и не определяли её международную политику.

Теперь мрачные, провинциальные, маниакальные идеи Трампа — «Америка превыше всего!» — стали официальной политикой Соединённых Штатов.

Управляя миром через Twitter, Дональд Трамп, по сути, отказался от дипломатического прикрытия своей агрессии и открыто вполне, грязными словами угрожает странам и народам. В своей нахрапистой наглости даже страны Европейского Союза он называет «нахлебниками» и «врагами». Трамп унижает страны ЕС, своих союзников.

Показательной является фактическая травля России, организованная США.

Что же с ними делать, с США?

Буйного больного на буйняке в шиздоме связывают медбратья. Бешеную собаку усыпляют ветеринары.

А тут сильная страна с более чем 300 млн населения.

В любом случае настало время народам мира избавиться от диктатуры Соединённых Штатов, от их армий и авианосцев и от их доллара. Своей беспредельной агрессивностью они не оставили народам мира другого выхода.

Иначе покоя не будет никому в мире.

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