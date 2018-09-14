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В Минобороны РФ изучают документы о разработке в США бактериологического оружия
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В Минобороны РФ изучают документы о разработке в США бактериологического оружия 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Минобороны России обратили внимание на опубликованные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзедокументы по реализации Соединенными Штатами Америки военно-биологической программы, говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году.
В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Георгадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России.
Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности.
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