В Минобороны РФ изучают документы о разработке в США бактериологического оружия

Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году.

В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Георгадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России.

Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности.