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ЕСПЧ прокомментировал раскрытую Сноуденом слежку за британцами
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ЕСПЧ прокомментировал раскрытую Сноуденом слежку за британцами 

РИА Новости 20 часов назад
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в четверг установил, что британская программа по сбору информации о гражданах нарушает права человека на уважение частной жизни, сообщается в заявлении суда.
"В деле Big Brother Watch и других против Великобритании суд установил, что британская система слежки нарушила конвенцию (по правам человека)", — говорится в заявлении суда на сайте организации. При этом в ЕСПЧ сочли, что передача такой информации иностранному государству не является незаконной.
Эдвард Сноуден в Twitter назвал решение ЕСПЧ победой, отметив, что государства отрицали нарушения прав человека в течение пяти лет после раскрытия Сноуденом информации.
Более десятка правозащитных групп направили иск к британским спецслужбам и управлению правительственной связи (GCHQ) после масштабных разоблачений экс-сотрудника американских разведывательных ведомств Эдварда Сноудена.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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