Перри: США хотят сотрудничать с РФ в ядерной энергетике для обеспечения безопасности

"Мы бы также хотели сотрудничать с Россией в области ядерной безопасности, чтобы обеспечить использование атомной энергии в мирных целях", — сказал Перри.

Он отметил, что США призывают РФ занимать позицию ответственного производителя, не допуская использование энергоресурсов для влияния на рынки. «Мы призываем Россию занимать ответственную позицию, чтобы она вела себя как ответственный поставщик, обеспечивая транспарентность на рынке и не допускала того, чтобы наличие таких энергоресурсов влияло на рынки», — заявил глава минэнерго США.

По словам Перри, США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», так как считают, что проект увеличивает уязвимость европейского рынка. «Мы выступаем против „Северного потока — 2“, который будет означать две трети импорта [для Европы], создавая уязвимость, если что-то пойдет не так», — сказал Перри.

При этом он выразил уверенность, что США и Россия «смогут найти приемлемые решения и будут и дальше прилагать совместные усилия, чтобы сделать этот мир лучше». «Как ведущие производители энергоресурсов мы можем сотрудничать, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков», — добавил американский министр.